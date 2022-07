Il 29 luglio in piazza Spose dei Marinai torna “Tramonto DiVino”

Per l’appuntamento di Cesenatico si torna all’antico con i ‘banchi d’assaggio’ in piedi fra il mare e il porto leonardesco. Ad attendere curiosi e gourmet oltre 250 vini in degustazione abbinati ai prodotti tipici dei Consorzi partner che saranno interpretati dallo chef stellato Gianluca Gorini (Ristorante da Gorini San Piero in Bagno).

Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando ad una degustazione e ad un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato a 35 euro per le cene-degustazione e 25 euro per gli eventi a ‘banco d’assaggio’.