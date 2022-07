MercoleDì Musica con tre band live

Si va sempre in crescendo per l’animazione dell’area pedonale di viale Carducci: questa volta saranno presenti tre palchi con altrettante band che, a partire dalle 21.15, proporranno momenti di grande intrattenimento. Ad aver dato il la alla nuova kermesse destinata a cittadini e turisti di Cesenatico è stata la sinergia tra due realtà operanti sul territorio: l’associazione di promozione sociale “Agogica Aps” e l’associazione “Carducci Live”, che, insieme agli esercenti di viale Carducci, hanno fatto squadra per colorare di musica l’estate 2022.

Per il secondo appuntamento, la direzione artistica – composta dai musicisti Fabio Nobile, Alessandro Fariselli e Max Freschi – ha orchestrato una serata di facile fruizione, che mette d’accordo tutti: si va dalle atmosfere della Old America con la Adriatic Dixieland Jazz Band, ai grandi successi dei Beatles eseguiti dalla tribute band dei BiTols, fino ad arrivare alla rivisitazione delle melodie anni ’60 e ’70 interpretate da JJ Vianello & Gli Intoccabili. Non basta? Niente paura: per la serata conclusiva (27 luglio) si raddoppia, con ben sei formazioni musicali rappresentative di sei generi musicali diversi.