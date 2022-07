Oggi sulla spiaggia di Ponente arriva il ciclone “Betobahia”

Il nuovo album, che contiene 23 brani, è già disponibile online su tutti gli store musicali e su CD. Il lavoro discografico contiene nuovi brani come “Pazzi di Romagna”, “Mia al mare”, “Dali Dali”, “Super figata”, “Pere pere pe pe…”, “Contagioso” e alcune delle sue hit più famose come “Vieni in Romagna”, “Patacca Vigliacca” e la sua celeberrima “Ciapa la Galeina”, cult di successo internazionale.

L’album è stato registrato allo “Sky Sound Studio” di Bellaria Igea Marina con testi e musiche di Betobahia e mastering e arrangiamenti del maestro Luca Bongiorni. Il video della canzone “Sono in vacanza” è stato registrato lo scorso mese di marzo sulla spiaggia tropicale di Paripueira, Maceió in Brasile dove Beto ha svernato, come da tradizione, in compagnia di splendide ballerine.