Il Comune di Cesenatico e ATR hanno lavorato in sinergia per rendere più smart e funzionale l’area camper di Via dei Mille. Da oggi saranno in funzione le sbarre con cassa automatica che prevede una sosta massima di 72 ore e una serie di servizi che renderanno questo spazio all’avanguardia. Si pagherà un euro all’ora (24 ore sette euro) e l’area potrà disporre di 20 posti camper.

L’area sarà dotata di camper wash per le operazioni di carico e scarico acque dei camper ospiti, oltre ad un’area con giochi per bimbi e con panchine per sosta pic-nic. Nonostante questi elementi non va considerata come campeggio, ma si tratta di area per sola sosta.