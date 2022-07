Rifiuta il pagamento col Pos: è di Rimini il primo esercente sanzionato

Dopo il varo della nuova normativa sui Pos (stabilite le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici) ecco il primo esercente multato: si tratta del titolare di un bar tabaccheria di Rimini che si è rifiutato di far pagare un pacchetto di sigarette (valore 5 euro) con il POS sostenendo di non averlo mai installato. Da oggi una violazione sanzionabile con una multa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.