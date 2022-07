Caduta di Draghi, duello rusticano fra Bonaccini e Morrone

Ed è stato proprio l’esponente del Carroccio, dopo aver letto la disamina del Governatore sulla situazione politica attuale, a soffiare sul braciere delle polemiche: “Bonaccini – ha spiegato il deputato forlivese – non è né obiettivo né onesto intellettualmente. E’ un tipico esponente del Pd, il partito che scansa sempre le responsabilità del mal fatto scaricandole su altri. Ma la realtà è lì a dargli torto. Mario Draghi ha fatto tutto da solo, forse mal consigliato dai suggeritori del Nazareno tutti presi dagli interessi del partito piuttosto che da quelli degli italiani. Altro che ‘super partes’, Draghi ha dichiarato la propria appartenenza politica sciorinando al Senato un discorso di parte, denso di passaggi politicamente inaccettabili. Bonaccini avrebbe dovuto fare un ‘mea culpa’. Invece cerca subito il capro espiatorio: il centrodestra e la Lega, che, in particolare, ha dato il sangue per il Governo Draghi, per la stabilità e per il senso di responsabilità nei confronti degli italiani. La Lega ha offerto a Draghi più vie d’uscita dall’impasse e soluzioni ragionevoli garantendogli la fiducia. L’invito a Bonaccini è di scendere una volta per tutte dal pulpito”.