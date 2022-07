Due immobili di proprietà comunale all’asta

Il Comune di Cesenatico ha istituito i bandi per l’alienazione di due immobili di proprietà comunale: il primo riguarda un appartamento – già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica – in viale Torino 3/c. Il valore a base d’asta è di 174.000,00 euro; il secondo riguarda un appartamento – già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica – in via xxv Luglio 64/a. Il valore a base d’asta è di 170.000,00 euro. Entrambi gli immobili potranno essere visionati per un ultimo sopralluogo martedì 26 luglio a partire dalle 11. L’appuntamento è presso l’appartamento di viale Torino 3/c e non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare lo 0547 79307.