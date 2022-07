La collina boccheggia: per domani scatta “l’allerta caldo”

Per la giornata di domani (sabato 23 luglio) la protezione civile ha emesso una ordinanza di allerta meteo per temperature estreme, in particolare per la bassa collina e le zone pianeggianti lontane dalla costa delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. “Per sabato – riferisce Arpae – sono previste minime comprese tra 24 e 26 gradi, con valori lievemente inferiori nelle aree extraurbane. Massime tra 33/36 gradi della costa e 38/39 gradi delle pianure interne. Localmente si potranno raggiungere anche punte superiori. Condizioni di elevato disagio bioclimatico”.