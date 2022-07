Stefano Accorsi innamorato di Cesenatico

“Questi tre nomi vi suoneranno famigliari, sono tre imbarcazioni a vela diventate leggendarie per le loro imprese. Quello che forse non tutti sanno è che dietro a questi trionfi c’è anche lo zampino della Romagna, la cui tradizione per la navigazione a vela si tramanda da secoli, dai tempi in cui si dipingevano e decoravano a mano i tessuti delle vele creando un’araldica del mare che racconta la storia di un legame indissolubile tra chi vive qui e l’acqua. Per respirare l’aria dei borghi marinari vi basterà visitare il porto canale leonardesco di Cesenatico, dove ancora oggi si possono trovare imbarcazioni tradizionali, e il Museo della Marineria, un vero e proprio arsenale dotato di una sezione galleggiante composta da dieci barche complete delle tipiche e vivaci vele colorate”.