Cesenatico Village, 8mila metri quadri di divertimento

Scultori, disegnatori e maestranze specializzate, qui hanno costruito la rappresentazione di una isola in mezzo al mare, con scogliere, cascate, la riproduzione di un galeone a grandezza naturale e gli elementi caratteristici delle antiche barche dei pirati che trasportavano anche monete e preziosi; e poi pesci, squali, altri animali marini e soggetti dell’immaginario.

Il sindaco Gozzoli è intervenuto così durante la tanto attesa inaugurazione, in un luogo che sino a pochi giorni fa era ancora buio: “Grazie al nuovo proprietario dell’area, il Cesenatico Village è riuscito ad aprire e, anche se in ritardo rispetto al solito, credo che questa sia un’ottima notizia per la città, in un’area così in vista per il sistema turistico. Sono certo che anche quest’anno il Cesenatico Village potrà rappresentare un punto di riferimento per bambini e le famiglie, fino alla fine della stagione”.

L’ingresso al Cesenatico Village è sempre gratuito e questo rende di fatto più estesa la passeggiata e l’area pedonale del lungomare all’altezza di Boschetto, il quartiere verde di Cesenatico affacciato sul mare.