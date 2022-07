Romagna come il Mar Rosso: tre giornate con temperature da 40°!

Si annunciano tre giorni di fuoco ma da mercoledì, non arriverà il fresco: semplicemente le temperature si abbasseranno di qualche grado. In Romagna le zone destinate a soffrire di più saranno il Lughese e il Faentino. In Riviera si starà un po’ meglio, ma di notte la colonnina di mercurio non scenderà mai sotto i 25 gradi.