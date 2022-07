Green e turismo per famiglie: ecco i punti di forza per Cesenatico

Per Cesenatico continuano ad arrivare ottime notizie dal fronte turistico: è stato diramato nei giorni scorsi il dossier “Mode, tendenze e previsioni delle vacanze al mare 2022” redatto dall’osservatorio italiano JFC delle destinazioni balneari e i risultati della città sono ottimi.

Cesenatico è al 12° posto assoluto in Italia come meta migliore per le vacanze balneari 2022. Il risultato diventa ancora migliore se si parla di aspetti green legati alle vacanze con Cesenatico che si classifica 7° in tutto il paese. Il risultato migliore è quello delle vacanze a traino family con il 5° posto raggiunto.