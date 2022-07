Alticcio al volante senza patente. “Ce l’avete voi”

Appena prima del week end, sempre i carabinieri di Cesenatico hanno effettuato un controllo alle colonie con 8 militari e tre mezzi senza trovare nessuo all’interno della struttura. Nello specifico si tratta della Leone XIII e delle pertinenze. La struttura infatti è una delle poche in cui non è interdetto l’accesso. Forse perché nessuno, si spera, è così azzardato da stare in una colonia con il tetto sfondato che sta alla sicurezza come Gandhi alla guerra.