Donazione sangue, Avis apre le porte in pausa pranzo

La novità riguarda gli oltre 8000 donatori dell’intero comprensorio cesenate, che già fin d’ora possono contattare la segreteria di Avis Cesena (tel. 0547 613193) per prenotare questi nuovi orari.

“Disegnare questa nuova organizzazione oraria è stata una bella sfida – sottolinea il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi –. Di fatto, mettiamo a disposizione quasi otto ore in più rispetto al passato. A spingerci in questa direzione, la volontà di venire incontro alle esigenze dei donatori, offrendo loro la possibilità di scegliere anche fasce orarie finora non disponibili, come ad esempio la pausa pranzo o il tardo pomeriggio. E chissà che di fronte a questa opportunità, si faccia avanti anche qualche nuovo donatore, che finora aveva rinunciato per mancanza di tempo”.