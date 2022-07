Questa sera in piazza delle Conserve l’Argentina incontra l’Oriente

Vanni Montanari e Donato D’Antonio sono musicisti eclettici e solidali, suonano stabilmente in duo dal 1996 e in questi anni hanno indagato ed eseguito in concerto gran parte del repertorio pubblicato per flauto e chitarra. Si sono esibiti in Italia ed all’estero (Slovenia, Croazia, Germania, Finlandia, Giappone, USA).

È del 2007 “Fremito naturale”, una raccolta di brani contemporanei dedicata al ceramista faentino Carlo Zauli. Nel 2008 si sono esibiti in Giappone su invito del Museo Uragami di Hagi. Nel 2010 e nel 2014 hanno tenuto concerti e masterclass negli Usa, presso la Columbus State University, l’Hunter College di New York City e la Susquehanna University. Particolare attenzione è stata dedicata alla letteratura del ‘900 e contemporanea, con il conforto anche del fruttuoso rapporto di collaborazione con molti compositori, tra i quali: Paolo Geminiani, Marco Biscarini, Shaefer Mahoney, Martin Queràlto, Hideiko Hinohara, Mauro Montalbetti.

Nel 2016 è uscito: “The Other voices” per la londinese RMN music, che ha ottenuto ottime recensioni. Nel 2022 per la etichetta Ema Vinci è in uscita: “Argentina y Oriente” un cd dedicato ad Astor Piazzolla.