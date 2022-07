Rockin 1000 lancia la nuova sfida. Ecco come partecipare

Nelle scorse settimane, in giro per le strade di Milano, Roma, New York, Parigi e Città del Messico sono apparsi dei volantini in bianco e nero, fotocopiati e diffusi dai partecipanti della Community Rockin’1000 che riportano la scritta “Wanted Songwriters” e un numero di telefono da strappare, a ricalcare le modalità con cui sono nate tutte le avventure che hanno segnato la storia del Rock. Chiamando il numero di telefono, rispondono le voci di Nic Cester e di Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000, che forniscono le prime indicazioni per partecipare.