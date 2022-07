Bonaccini non si candida alle Politiche. E il popolo Pd resta perplesso

Secondo molti osservatori, sondaggi alla mano, doveva essere per il centrosinistra uno dei principali attori della prossima campagna elettorale. E invece, Stefano Bonaccini vivrà le prossime elezioni Politiche del 25 settembre da “spettatore”.

Certo, non farà mancare il suo sostegno e, quando servirà, marcerà in prima fila nelle legioni del Pd, ma ieri – per zittire una serie di rumors – ha escluso categoricamente una sua possibile candidatura alle prossime Politiche: “Mai pensato di andarmene da qui – ha spiegato ieri mattina dopo l’Assemblea legislativa – si sta qui, si combatte e si lotta per far ripartire questa Regione che, diciamoci la verità, era già ripartita prima e meglio delle altre”.