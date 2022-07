Colorazione rossa delle acque: ecco perchè

In questi giorni sono state segnalate in alcuni tratti di costa compresi tra Pinarella e Igea Marina macchie con una colorazione tendente al rosso-bruno. “Il fenomeno è riconducibile – spiega Arpae – a una fioritura microalgale che si manifesta per particolari situazioni che agiscono in modo sinergico: condizioni meteo marine stabili, temperature elevate, forte irraggiamento solare e apporto di nutrienti, come si è già verificato negli anni passati”.