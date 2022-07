Il Ciclodromo si colorerà di verde con un investimento da 50mila euro

Il ciclodromo.

L’investimento totale su questo progetto è di 1.380.000 euro con il Comune che ha ricevuto un importante finanziamento del bando sport della Regione Emilia Romagna pari 500.000,00 euro. L’importo restante arriva attraverso il Credito Sportivo con il Coni che approvato il mutuo per sostenere il progetto, e ha consentito così l’installazione dell’illuminazione che permetterà la fruizione del Ciclodromo ventiquattro ore su ventiquattro.

L’approvazione del mutuo presso il Credito Sportivo certifica la bontà dell’operazione e dell’importanza sportiva dell’impianto per il territorio di Cesenatico e non solo.

Il Ciclodromo nasce in un’ampia area di proprietà pubblica posta tra la S.S. 16 e via Litorale Marina, in prossimità del polo scolastico e del centro sportivo comunale esistente. L’area complessivamente misura 95.677 mq, di questi 20.951 mq erano già di proprietà comunale mentre i restanti 70.000 mq erano di proprietà di due enti pubblici: Ausl Romagna e Asp Cesena – Valle Savio. L’accordo firmato ha sancito prevede la cessione a favore del Comune di Cesenatico delle aree situate a Villamarina (oltre 70.000 mq) e di un’area di 13.450 mq situata nella frazione di Bagnarola a fronte di una serie di operazioni a favore di Ausl Romagna e Asp Cesena-Valle Savio che comprendono la valorizzazione urbanistica di terreni, cessione di terreni e la permuta di un terreno edificabile già inserito dal Comune nel piano delle alienazioni immobiliari.

L’accordo è arrivato a conclusione di un percorso che tocca diverse sfere e dimensioni a vantaggio della collettività: la costruzione del Ciclodromo, l’ampliamento dell’Ospedale Ginesio Marconi di Cesenatico e un’area dedicata alla cittadinanza di Bagnarola.

La consegna dell’impianto è prevista per il mese di settembre 2022.

“I lavori per il ciclodromo stanno procedendo spediti e dopo il completamento dei lavori per l’installazione del recinto in plexiglass che protegge la pista di pattinaggio, sono iniziati anche quelli per la “casa” che ospiterà spogliatoi, magazzino e infermeria. tutto questo verrà arricchito da un’importante intervento di forestazione per rendere l’ambiente più accogliente, confortevole e sostenibile”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.