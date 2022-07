L’assestamento di bilancio arriva in consiglio comunale

“Arriviamo a questo assestamento in un periodo storico particolare: i rincari delle materie prime e sopratutto delle utenze ci chiamano a ulteriori sforzi di lungimiranza e serietà. Possiamo guardare al futuro con fiducia dopo il rendiconto 2021 in cui è stato annullato il disavanzo e così abbiamo creato un fondo per far fronte all’aumento dei prezzi a cui andremo certamente incontro. Per questo ringrazio l’assessore Jacopo Agostini e il ragioniere capo Riccardo Spadarelli insieme a tutti i nostri tecnici”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Con l’assestamento di bilancio e la verifica di salvaguardia l’Amministrazione e il Consiglio Comunale sono chiamati al monitoraggio di metà anno dei conti dell’Ente, anche in prospettiva di chiusura di fine anno. Con questo importante passaggio la premura nostra è stata soprattutto quella di poter accantonare risorse per fronteggiare i rincari delle utenze. Dobbiamo rimanere sempre pronti ad intervenire alle necessità ed imprevisti ed al momento abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Ringrazio gli uffici e il ragioniere Spadarelli per il costante impegno profuso”, conclude l’assessore Jacopo Agostini.