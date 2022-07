Protesta plateale contro Hera: bidoni stracolmi in mezzo alla strada!

Una protesta clamorosa. Tre bidoni di Hera, stracolmi di spazzatura, trascinati in mezzo alla strada in via Melozzo da Forlì.

E’ accaduto ieri sera, attorno all’ora di cena. Qualcuno, evidentemente stufo dalla gestione della raccolta differenziata, ha voluto far notare, in maniera plateale, che quei rifiuti che sbordano dai cassonetti costringendo i cittadini a riporre alla rinfusa i loro sacchi neri, non sono un bel biglietto da visita per la città.