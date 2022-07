Tramonto DiVino approda a Cesenatico

Protagonista ai fornelli sarà Gianluca Gorini, una stella Michelin al Ristorante ‘da Gorini’ di San Piero in Bagno, incaricato di spettacolarizzare le eccellenze della gastronomia regionale. Per i partecipanti lo chef propone un primo piatto, Gnocchi di Patata di Bologna Dop e salsa di Cozza Romagnola in porchetta, seguito da un dessert gourmet, ‘Riso al latte’ con Riso del Delta del Po Igp, Squacquerone di Romagna Dop, bitter, Anguria Reggiana Igp e limone. A completare la proposta gastronomica assaggi di salumi e formaggi certificati come il Prosciutto di Modena Dop, il Parmigiano Reggiano Dop, la Mortadella Bologna Igp e l’immancabile Piadina Romagnola Igp che duetteranno con i prodotti protagonisti della serata fra i quali spiccano l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Igp, l’Anguria Reggiana Igp, i Salumi Picentini Dop, la Patata Bologna Dop, la Pesca e Nettarina di Romagna Igp, lo Squacquerone di Romagna Dop, la Cozza romagnola.

Ad animare l’evento contribuiranno lo show cooking dello chef Gorini, le note lounge del Dj Marcello Tosi, lo storytelling su vini e prodotti e le premiazioni dei vini top di Cesena e Rimini, appena laureati Eccellenze del territorio’ dalla nuova Guida Ais Emilia Romagna da bere e da Mangiare, consegnata all’ingresso a tutti i partecipanti all’evento.