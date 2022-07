Domani mattina l’inaugurazione della Panchina Europea

Domani mattina (ore 9), davanti al palazzo comunale, è in programma l’inaugurazione della Panchina Europea, un’iniziativa a livello nazionale promossa dall’Mfe e dall’Unione Europea che intende “colorare” in ogni città e comune italiani una panchina con gli emblematici colori e simboli europei per promuovere i valori e la cultura europea in tutti i territori.

Nei giorni scorsi alcuni volontari del Movimento Federalista Europeo del territorio si sono trovati e hanno verniciato di blu e giallo la panchina davanti al Municipio di Cesenatico, panchina che verrà ufficialmente inaugurata appunto domani mattina.