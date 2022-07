I diritti non vanno in vacanza: Filcams Cgil a Gatteo Mare

Pensiamo che conoscere i diritti, propri e delle altre persone, sia un modo per costruire un mondo del lavoro sano, lontano da ricatti e illegalità, auspichiamo la creazione di un sistema che posso giovare gli imprenditori onesti, i lavoratori e le lavoratrici, nonché i turisti che nei mesi estivi raggiungono le spiagge della riviera. Lo sfruttamento non deve essere la soluzione e non può essere la norma. Chiediamo una filiera più sostenibile e responsabile, per migliorare la situazione del milione e mezzo di addette e addetti del settore del turismo.