Porta a porta, Gozzoli smonta la protesta: “Solo 20 segnalazioni di disservizi…”

“In merito all’episodio di via Melozzo da Forlì, presentato come una protesta attuata da alcune attività – persegue Gozzoli – vorrei precisare alcune cose. La presunta protesta sarebbe stata attuata ieri (martedì 26 luglio) a causa del mancato ritiro della indifferenziata. Al di là dell’episodio che considero comunque riprovevole, è bene che cittadini e imprenditori sappiano che la raccolta dell’indifferenziata per le attività avviene 4 volte alla settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Pertanto il mancato ritiro di martedì non si configura come disservizio ma normale gestione di un nuovo sistema che ha tra gli obiettivi la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati a favore invece di un alto tasso di differenziata. Proprio per questo motivo nei mesi scorsi come Amministrazione ci siamo mossi insieme da Hera per potenziare tutti i ritiri presso le attività con queste cadenze: Indifferenziato prima ritiro 7 su 7 oggi 4 su 7; Organico prima 7/7 oggi 7/7; Plastica e lattine: prima 2/7 oggi 5/7; Vetro prima 2/7 oggi 4/7; Cartone prima 6/7 oggi 6/7 prima dal lunedì al sabato oggi anche la domenica saltando solo il martedì”.

“Tornando a via Melozzo – aggiunge ancora Gozzoli – nei sacchi erano presenti grandi quantità di rifiuto completamente indifferenziato con organico misto a tante altre frazioni, sintomo di una noncuranza della raccolta. I problemi restano e sui disservizi come amministrazione ci stiamo spendendo per correggere le mancanze ma le attività che non rispettano i giorni di raccolta e poi inscenano proteste di questo genere bloccando la strada non possiamo che censurarle e nei prossimi giorni se non rispetteranno le nuove disposizioni provvederemo a sanzionare”.

“Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento nei sistemi di raccolta, se vogliamo raggiungere gli standard europei di raccolta differenziata occorre collaborare tutti insieme. Il gestore (Hera) – conclude il primo cittadino – deve fare la sua parte ma cittadini e imprese devono collaborare se vogliamo raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge. Perché siamo partiti a maggio? Semplicemente perché se fossimo partiti in autunno avremmo trovato vuote miglia di seconde case e centinaia di attività stagionali spostando il problema alla primavera 2023”.