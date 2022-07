Riqualificazione Mercato Ittico: dal bando FEAMP arrivano 800mila euro

“Ci tengo a partire dalla fine, dai ringraziamenti: sono grato a tutti i tecnici comunali che hanno lavorato a questo bando ottenendo il secondo posto in graduatoria su tutto la regione e portando a casa un finanziamento fondamentale per Cesenatico. Spesso quando parliamo di cifre relative ai bandi diamo troppe cose per scontate ma dietro c’è lavoro, fatica, serietà e non è automatico ottenere questi risultati. Sono contento come sindaco e come cittadino per questo progetto di riqualificazione che andremo a realizzare perché il mercato ittico è un luogo importante per l’economia della città ma anche per la sua tradizione con la sala ad “anfiteatro” che conquista chiunque ci entri. In ultimo, vorrei far presente che l’intervento che andremo a realizzare non gioverà solo a Cesenatico ma per estensione alle grandi porzioni di territorio che hanno nel nostro mercato il loro punto di riferimento”, conclude il sindaco Matteo Gozzoli.