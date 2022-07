Villamarina ha il suo nuovo parcheggio pubblico da 100 posti

Il progetto di questo parcheggio è legato alla realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (PIPERS) “ex Colonia Prealpi” del Comune di Cesenatico.

In questo modo si è proceduto a modificare l’accordo tra Comune e Regione Emilia Romagna risalente al 28 giugno 2012 attraverso il quale sarebbe dovuto iniziare il percorso di realizzazione di 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area occupata dalla ex colonia Prealpi, un intervento da 3.650.000 euro completamente a carico della società Fincarducci che vedeva l’opera pubblica da realizzarsi all’interno di un più ampio accordo di programma denominato “Ex Nuit”.

L’intervento previsto sull’ex Colonia Prealpi è formalmente iniziato in data 30.1.2013 con la demolizione dell’edificio esistente e la sistemazione dell’area, a seguito della quale è stata erogata la prima rata del contributo, pari a € 806.872,17 nella disponibilità del Comune. La conclusione dei lavori sarebbe dovuta intervenire entro il termine del 30.1.2016, ma, dopo la demolizione del fabbricato, i lavori si sono interrotti definitivamente e, in data 30.11.2017, il Tribunale di Forlì ha emesso sentenza di fallimento per la società Fincarducci.

Per non perdere l’importante contributo regionale di oltre 2.600.000 euro, il Comune di Cesenatico ha deciso di intervenire sostituendosi alla società Fincarducci e rivedendo il progetto che ha messo in gioco anche l’area della ex scuola primaria di via L. B. Alberti a confine con l’area ex Prealpi. Il progetto definitivo e la variante urbanistica ad esso collegata, sono state approvate dal Consiglio Comunale in data 8 agosto 2019. Stanno proseguendo anche i lavori per la realizzazione dei 18 alloggi ERP nell’area dell’ex Colonia Prealpi, bene confiscato alla Banda della Magliana.