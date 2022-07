Batteri in mare, volano gli stracci tra Arpae e Regione

E le polemiche sgomitano, in particolare, tra gli operatori turistici costretti a rassicurare migliaia di turisti che, dopo il can can mediatico dei “batteri nel mare romagnolo”, hanno telefonato preoccupati chiedendo informazioni. Ovunque “centralini roventi” per colpa di quei cartelli sulla spiaggia con divieto di balneazione rimasti in bella vista per una mezza giornata. Abbastanza per mettere in pericolo l’industria romagnola della vacanza che – dopo la guerra, il Covid, la mancanza di personale ed il caro energia – deve parare anche questo ennesimo colpo.