C’è la data: il 30 giugno 2024 il Tour de France partirà da Cesenatico?

C’è già la data (domenica 30 giugno) ed anche il luogo esatto di partenza (sul lungomare davanti al monumento dedicato a Marco Pantani). Manca solo l’ufficialità prima di brindare ad un evento storico: il Tour de France del 2024 non solo in Italia, ma addirittura in Romagna, nella Cesenatico del Pirata che – in Italia come oltralpe – nessuno ha ancora dimenticato.

Da settimane si rincorrono le voci di una possibile partenza dall’Italia – in particolare, da Toscana ed Emilia-Romagna – della Grand Boucle del 2024. I rumors, per la verità, risalgono ormai ad un anno fa, ma è stato lo stesso direttore della corsa transalpina, Christian Prudhomme, a dichiarare nei giorni scorsi che il via dall’Italia sarebbe un omaggio ‘alla culla del ciclismo mondiale, a una terra di bellezze straordinarie’.