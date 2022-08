Progetto “Spiagge Sicure”, per Cesenatico in arrivo 35mila euro

L’amministrazione comunale, insieme alla Polizia Locale, sta già lavorando a un progetto da presentare in tempi brevissimo per farlo diventare già operativo nel mese di agosto con un’attenzione particolare alla sicurezza: l’idea è quella di ampliare gli orari di controllo della spiaggia estendendoli in particolare anche alle ore serali e notturne. Inoltre, è al vaglio l’acquisto di un mezzo 4×4 da utilizzare in caso di emergenza.