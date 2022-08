Arrivano 50mila euro per rendere il turismo ancora più accessibile  

I fondi saranno utilizzati per implementare l’accessibilità degli istituti culturali con segnaletica in braille al Museo della Marineria e a Casa Moretti a vantaggio delle persone non vedenti.

Sempre in questi due luoghi si procederà alla sottotitolatura dei contenuti video per permetterne la fruizione alle persone non udenti.

La cifra verrà anche in parte impiegata per analizzare l’accessibilità dello IAT e degli istituti culturali con schede mirati per realizzare interventi di miglioramento e per la realizzazione di progetti pilota. All’interno dei musei verranno organizzate visite guidate tattili e formazione specifica. Spostando l’obiettivo sulla spiaggia, si ipotizza una dotazione di sedie adatta per l’accesso dei disabili alla spiaggia da fornire in dotazione alla Cooperativa Stabilimenti Balneari.