Il Pd ha scelto Bulbi: è lui il designato per la Camera dei Deputati

Per Massimo Bulbi, ex presidente della Provincia e nome molto legato anche a Cesenatico, si aprono le porte del Parlamento. E’ lui, infatti, il profilo prescelto dalla Direzione del Pd cesenate come candidato preferito per il seggio del collegio uninominale di Forlì-Cesena alla Camera per l’alleanza di centrosinistra. Una candidatura “blindata”, nel senso che, a meno di assai improbabili tracolli elettorali, l’elezione di Bulbi dev’essere data per scontata.