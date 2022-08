Per una sera Ribalta Marea diventa vista mare. La rassegna culturale di Cesenatico si sposta in Piazza Spose dei Marinai per “Area. Variazioni per pianoforte e strumenti a fiato”. L’appuntamento in una delle piazze più suggestive di Cesenatico è per mercoledì 3 agosto (ore 21) ed è a ingresso libero. Il concerto, che ha in Alberto Antolini il direttore artistico, è porta sul palco Patrizio Fariselli (pianoforte e tastiere) e Stefano Fariselli (strumenti a fiato).