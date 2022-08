“Ciapa il bagnante”: Betobahia salva la vita a un turista in balia delle onde

Senza la minima esitazione, intuendo il pericolo, Betobahia si è tuffato in mare raggiungendo a nuoto in pochi istanti il turista – un milanese sessantenne – in chiara difficoltà. Dopo averlo afferrato e rassicurato, lo ha trascinato in salvo portandolo a riva. Malgrado lo spavento, la tempestività del salvataggio ha fatto sì che l’uomo non riportasse alcuna ferita.