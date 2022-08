Custodi dell’Arte, il nuovo approccio turistico di Cesenatico

Le 14 tracce sono unite in un “viaggio ideale” che si percorre a piedi in un tempo di circa 60 minuti di ascolto, oltre agli spostamenti tra una tappa e l’altra, ed è pensato a misura d’uomo e per tutte le età. E’ un percorso accessibile anche a persone con disabilità.

L’itinerario è identificabile, sul posto, tramite segnaletica dedicata che riporta il logo Custodi dell’Arte, il nome della tappa in cui ci si trova, il nome del narratore e il QRcode per attivare l’ascolto audio.

Le tracce possono essere ascoltate tramite smartphone o tablet, sia in lingua italiana (con la voce originale dei narratori) che in lingua inglese e tedesca. I testi delle narrazioni sono disponibili gratuitamente sul sito www.custodidellarte.it.

Anche la mappa, con la localizzazione delle 14 tappe, è disponibile sia sul sito del progetto che in forma cartacea presso le principali strutture di accoglienza turistica-culturale della città.

L’idea sottesa al progetto è quella di fornire un punto di vista inedito grazie al linguaggio della narrazione che trasforma i luoghi di una città in spazi di incontro e di condivisione, occasione per racconti originali che si intrecciano alla bellezza del territorio, opportunità di conoscenza dal valore altamente creativo in quanto capace di generare nuovi sguardi per gli stessi cittadini (che diventano testimoni del legame tra una città e la collettività che se ne prende cura), i turisti di prossimità o visitatori di ogni provenienza.