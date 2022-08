Le più belle spiagge di Cesenatico

Le spiagge di Levante e Ponente

A Levante di Cesenatico si trova l’omonima spiaggia con un lungomare finemente arredato con tanto verde e ideale sia per i ciclisti che per i bambini.

Non a caso il contesto viene identificato con l’appellativo di “Giardini al mare”, in quanto si tratta di un parco con giochi per bambini, aree per la sosta, un’infinità di aiuole con fiori , tanti alberi e diverse opere artistiche.

La spiaggia di Levante si estende dal porto fino al Bagno Zara. Nella zona vale la pena approfittarne per visitare la Cattedrale delle Foglie realizzata dallo scultore Aurelio Brunelli che ha messo in pratica l’idea di Tonino Guerra ed è situata vino al Giardino della biodiversità i cui ci sono delle antiche piante da frutto tipiche della Romagna.

La spiaggia di Ponente si trova invece più a nord del porto e precisamente tra piazza Spose dei Marinai e Zadina. In questo contesto, ci sono molti stabilimenti balneari allestiti in modo minimalisti e in grado di creare l’atmosfera ideale per chi al mare cerca maggior tranquillità.

Incamminandosi più a nord, si incontrano il Circolo della vela di Cesenatico e un buon numero di spiagge libere. Tra queste merita di essere visitata quella dei Tamerici in quanto una volta entrati si viene rapiti dal senso di relax che è in grado di offrire.

La spiaggia è infatti molto accogliente, non ci sono ombrelloni ma alberi di tamerice, capanni in legno come spogliatoi e cabine doccia. Questa spiaggia libera è stata completata nell’anno 2012 e rappresenta una vera e propria oasi naturale, visto che sono stai utilizzati soltanto elementi ecologici compresi i suddetti tamerici (alberi e cespugli).

Grazie a ciò, il contesto che si trova a Valverde di Cesenatico e precisamente all’altezza di via Carducci è diventato uno dei punti più ecosostenibili della città e tra i più apprezzati del comprensorio romagnolo.