Festa di Garibaldi tra storia, cuccagna e fuochi artificiali

Il sabato

Torna a Cesenatico il tradizionale appuntamento con le barche tradizionali che testimoniano nel modo più evidente e suggestivo la grande cultura marinara della nostra costa. Le barche arriveranno a Cesenatico nella mattinata di sabato e saranno visibili al loro ormeggio nel tratto più interno del Porto Canale, che il Comune di Cesenatico in collaborazione con la Capitaneria di Porto – con una iniziativa unica nel suo genere in Italia – ha riservato proprio alle barche tradizionali. Il raduno di Cesenatico è infatti l’appuntamento che raggruppa il maggior numero di barche tradizionali romagnole, grazie anche al fatto che il Porto Leonardesco ne ospita stabilmente oltre la metà del totale. Del resto, Cesenatico ha investito da molto tempo proprio sulla tipicità e tradizione marinara, conquistando un ruolo di rilievo in ambito europeo e mediterraneo per le sue attività e “buone pratiche”, fondate sul recupero e valorizzazione della identità del luogo anche come chiave per un turismo innovativo e sostenibile. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 15.00, le barche sfileranno lungo il Porto Canale prima di uscire per una veleggiata lungo il litorale.