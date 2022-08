Stati generali del Maraffone, prima edizione da raduno

Gli stati generali del Maraffone hanno radunato tante coppie pronte a sfidarsi a colpi di carte mentre per i più piccoli era stato allestito un laboratorio per scoprire e approfondire le origini di questo antichissimo gioco di carte. Un gioco che fa parte dell’identikit della Romagna, con le sue osterie, i bicchieri di san giovese a rallegrare gli animi.

Ebbene ieri sera in quel fazzoletto di borgo, all’ombra della nuova capannina della Proloco è andato in scena il the best of della romagnolità genuina.