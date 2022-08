Autista aggredito sull’autobus che da Cesena porta a Cesenatico

Ha destato grande scalpore il caso dell’autista di Start Romagna picchiato selvaggiamente da un ragazzino che, nel tardo pomeriggio di lunedì 1 agosto, viaggiava sull’autobus che da Cesena porta a Cesenatico (e viceversa).

Il grave episodio è avvenuto in prossimità della stazione di Cesena vicino al capolinea della linea 94. Uno dei giovani aveva rimediato una ferita a un dito, probabilmente rimasto incastrato in una porta. Per questa ragione era stata chiamata sul posto un’ambulanza del 118. Quando i sanitari sono arrivati, il ragazzino non ha però voluto farsi medicare ed ha iniziato a chiedere con insistenza le generalità dell’autista, ritenendolo responsabile di quell’incidente.