Cesenatico Bellavita: nuova collaborazione con InRomagna

Roberto Zoffoli, direttore della nuova DMC, sottolinea l’importanza dell’adesione del Consorzio Cesenatico Bellavita al progetto come Main Partner. “Siamo fieri ed orgogliosi – continua Zoffoli – dell’interesse e della fiducia che il Consorzio ci ha accordato: aderire al progetto della nuova DMC non significa solo dare a noi ed al mercato un segnale forte, ma è un vantaggio competitivo per chi sceglie di collaborare ed impegnarsi nel rilancio turistico dei nostri territori. Dalle fiere italiane ed internazionali di settore, agli educational, ai farm trip, ai pacchetti completi brevi o settimanali comprensivi di trasporto aereo, esperienze, transfer e quant’altro necessario per creare un’offerta accattivante ed efficace.”

Infine, anche Confesercenti Cesenatico, nella persona del presidente, Fabrizio Albertini, applaude “la scelta strategica e sicuramente vincente del Consorzio Bellavita”. “Un Consorzio – continua -che da anni ha sempre fatto scelte attente, di qualità e soprattutto lungimiranti. Entrare in InRomagna in questo momento vuol dire portare al Consorzio e ai singoli soci tanti vantaggi, specialmente in un periodo dove l’Aeroporto di Forlì sembra definitivamente “decollare” dopo 2 anni orribili per il Turismo. Con la scelta di riportare Ryanair a Forlì, potrebbero aprirsi nuovi scenari per l’incoming turistico della costa e del Consorzio”