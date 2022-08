FdI: “Segnaletica rifatta ad agosto? Tempismo imperfetto”

“Questo ennesimo esempio, evidenzia la totale mancata programmazione di questa Amministrazione, al pari della malagestione della partenza della raccolta porta a porta dei rifiuti in piena stagione turistica. Sembra la programmazione fatta dal Sindaco di un Comune non turistico che fa certi lavori in piena estate mentre i propri concittadini sono in ferie. Ci dispiace – conclude Zarrelli – constatare come Zadina, al pari di Valverde e Villamarina, siano considerate come realtà turistiche di serie B dall’amministrazione. Tutti questi atteggiamenti rappresentano una mancanza di rispetto per chi vi abita e per le tante attività economiche ricettive li presenti”.

Va detto che il “ripasso” della segnaletica in settimana è stato fatto anche in via Mazzini/Saffi, quindi non in una zona decentrata.