Fuochi d’artificio di Garibaldi posticipati alle 23 di domenica

Nella mattinata di oggi si è svolta una riunione congiunta tra amministrazione comunale, Cooperativa Stabilimenti Balneari e Capitaneria di Porto per analizzare le previsioni meteomarine in vista dello spettacolo di fuochi d’artificio galleggianti previsti per domenica 7 agosto alle 22. Alla luce del forte vento previsto e delle condizioni del mare, i fuochi sono per il momento rinviati alle 23, sempre di domenica 7 agosto.