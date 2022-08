Ricercato per 17 omicidi era “in vacanza” a Rimini

Aveva scelto la riviera romagnola come suo “luogo delle vacanze” il boss della mafia turca ricercato in patria per 17 omicidi e svariati episodi criminosi. Un profilo – secondo gli inquirenti – “estremamente pericoloso” che, come un normale turista, era giunto in Italia il giorno prima e aveva prenotato in un hotel a 4 stelle a Rimini.

Ieri, però, Baris Boyun, è stato arrestato dalla Squadra Mobile, diretta dal vice questore aggiunto Mattia Falso.