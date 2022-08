A Cesenatico l’ultimo appuntamento della rassegna ELEMENTI

In corrispondenza dell’ingresso da viale dei Mille – tra Liceo Scientifico e Skatepark – la danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone e il musicista Glauco Salvo si esibiranno in una performance live mettendo in dialogo suono e movimento e indagando le possibilità di interazione tra spazio, suono e movimento in una forma aperta e non frontale, sfruttando le caratteristiche dei luoghi per attivare percezione e immaginazione attraverso l’azione performativa.