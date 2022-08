Lista Vita, inizia raccolta firme anche a Cesenatico

Per sintetizzare: No Vax, No 5G e No Paura: una lista che più in generale è contro la dittatura sanitaria.

Questo pomeriggio (sabato 6 agosto) in viale Carducci 203 a Cesenatico, dalle 16.30 alle 19, nello studio dell’avvocato Ugo Lenzi si raccolgono firme per consentire alla lista Vita di partecipare alle elezioni del 25 settembre.