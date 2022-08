Coca Cola a Cesenatico promuove l’economia circolare

Oggi e domani a Cesenatico gli “animatori” di Coca-Cola saranno lungo le spiagge per sensibilizzare i consumatori sull’importanza dell’economia circolare. In particolare, ragazzi e ragazze reclutati dal più importante brand del pianeta inviteranno residenti e turisti a riciclare presso il pick up Coca-Cola le bottiglie in plastica PET di qualsiasi marchio.