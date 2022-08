Questa sera Cesenatico assegna lo scudetto di Basket “3X3”

Cesenatico capitale della palla a spicchi. Da ieri la nostra città ospita le “3X3 Italian Finals”, il torneo di Basket 3 contro 3 che assegnerà lo scudetto.

Non si tratta di una location casuale visto che, questa particolare formula della pallacanestro, è quella in assoluta più in auge sulla riviera romagnola dove, oltre al beach volley, nelle strisce d’asfalto ricavate in molti stabilimenti balneari si gioca anche a basket.