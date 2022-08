Artista di Cesenatico in mostra alla Biennale del Mare

La sua opera è composta con migliaia di spille da balia e ha una dimensione di 1,80 mt per 1,50 metri di altezza. “Con questa opera ho voluto mettere in mostra l’incastro che si crea tra oggetti solo in apparenza in contrasto tra loro. Come nella vita di tutti i giorni – ha aggiunto – ci sono dei contrasti che si trasformano in incastri perfetti. Ho cercato di rappresentare ciò con diversi materiali, in questo caso stoffa e spille”.

Il lavoro esposto da Holta è in mostra per la prima volta; l’artista particolarmente attiva sul territorio sia nella produzione che nella formazione sogna una mostra personale a Cesenatico. “Ogni cosa a suo tempo” ha detto con la calma che al contraddistingue.

In passato Holta ha già esposto una sua opera particolarmente apprezzata e fotografata a Cesenatico. Era la sirena che venne esposta fuori dal museo della Marineria che fece scorta di foto da parte di tanti turisti e passanti.