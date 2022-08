Enrico Rossi non basta, l’Italia del beach-volley seconda a Vienna

Si è chiuso al secondo posto il percorso dell’Italia nella pima edizione della CEV Nations Cup 2022 di beach-volley svoltasi a Vienna. Dopo aver superato 2-0 l’Austria in semifinale, ieri le due coppie azzurre composte da Nicolai/Cottafava e dal cesenaticense Enrico Rossi in coppia con Carambula, non sono riuscite a superare la Norvegia che si è aggiudica la sfida e la manifestazione al golden set.

Come da prassi i primi a scendere sulla sabbia sono stati Enrico Rossi e Adrian Carambula; gli azzurri hanno affrontato Hendrik Mol e Mathias Berntsen. Partita spettacolare quella tra le due formazioni, con gli azzurri subito molto aggressivi a partire dall’inizio del primo set. Di fondamentale importanza il break trovato sul 7-5; piccolo vantaggio che Enrico e Adrian sono stati bravi a sfruttare e ad allungare fino alla chiusura del set sul 21-15, arrivata tra l’altro con un insolito muro a una mano in no look da parte di Enrico Rossi. La seconda frazione di gioco è cominciata sulla scia della prima. L’Italia ha trovato subito il vantaggio 14-10. Un piccolo passo a vuoto degli azzurri però ha permesso la risalita dei norvegesi che con determinazione hanno trovato il sorpasso decisivo, riuscendo così a chiudere il set in proprio favore sul 19-21. Nel tie break l’Italia è partita molto concentrata e 3 muri di Rossi hanno fissato il risultato sul 5-2. Gli azzurri hanno accumulato sempre più vantaggio e nonostante una tenace ripresa di Berntsen/Mol, Adrian Carambula con un potente attacco ha chiuso il match sul 15-13.

RISULTATO FINALE: Rossi/Carambula – Berntsen/Mol 2-1 (21-15, 19-21, 15-13).