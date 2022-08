Come on duo, sassofoni intercontinentali ai Notturni

Continua la stagione dei Notturni alle Conserve con musica classica sotto le stelle. Martedì 9 agosto il Come on Duo prenderà posto sul palco naturale offerto da una delle conserve dell’antico borgo marinaro. La formazione, per la prima volta a Cesenatico, sostituisce il Sax harp duo ed è costituita dai sax di Fabrizio Benevelli e Giovanni Contri. Appuntamento alle 21 per un concerto che promette di tenere alto il tenore della stagione classica, rivelazione estiva insieme ai concerti all’alba.